История с необычным презентом во Владивостоке получила продолжение

Фото: instagram.com/vtoryak.vdk.

Машина с красным бантом на крыше стала предметом жарких споров в социальных сетях. В адрес девушки, которая до сих пор не «распаковала» подарок, летели самые нелицеприятные выражения. Корреспонденту «Комсомольской правды» все же удалось выяснить предысторию и даже то, почему презент так и остался стоять на своем месте.

Напомним, в одном из дворов в районе Второй Речки вот уже пару дней как стоит автомобиль, перевязанный ярко красным бантом. Очевидцы ринулись обсуждать, почему же новый владелец подарка не торопится снимать «обертку» и пользоваться транспортом. Одним из главных аргументов стал тот факт, что, скорее всего, машина попросту не понравилась.

Как стало известно «Комсомолке», виновницей бурных обсуждений в Инстаграм стала жительница Владивостока Оксана. Накануне ей исполнилось 27 лет, а подарком ко дню рождения стал белый Daihatsu Terios Kid. Автомобиль Оксане презентовал ее молодой человек и, к слову, машина для нее была очень желанным подарком – это первый собственный автомобиль девушки.

Сразу после того, как парень вручил Оксане транспорт, они отправились отдыхать. Именно поэтому подарок так и остался стоять с тем самым красным бантом на крыше, который так не дает покоя местным жителям.

- Моя машинка уже во всех пабликах. А ведь я просто распаковала бант на второй день, - смеется обладательница нового автомобиля.

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