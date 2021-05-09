Житель Спасска-Дальнего в споре с полицейскими подорвал себя гранатой

Момент взрыва. Источник: телеграм-канал "Топор"
Житель Спасска-Дальнего 9 мая вышел к людям с гранатой в руке и в неадекватном состоянии. Прибывшие на место полицейские оцепили район и разогнали зевак, а затем попытались уговорить мужчину выбросить гранату.
В какой-то момент мужчина все-таки выдернул чеку. К сожалению, граната оказалась не муляжом. Прогремел взрыв.
Никто из окружающих не пострадал, а вот сам подрыватель получил тяжелые травмы. Мотивы его поступка пока не известны.
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