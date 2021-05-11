Устранять недочеты будут за свой счет. Мэр Владивостока раскритиковал ремонт дорог

Тактильная плитка оказалась некачественной. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Глава Владивостока Олег Гуменюк вместе со специалистами городского управления дорог и благоустройства проверил улицы, на которых раньше проходил ремонт. Результаты оказались не самые утешительные. Жалобы жителей подтвердились. Среди основных замечаний – провалы асфальта и тактильной плитки, повреждения на колодцах и инженерных сетях. Все недочеты подрядчикам предстоит устранить в ближайшее время, к тому же, за свой счет.

Олег Гуменюк вместе со специалистами посетил улицы Кирова, Енисейскую, Бестужева, Казанскую и Добровольского. На каждом из участков рейда мэра встретили представители подрядных организаций, которые заверили, что устранят все недочеты.

Мэр Владивостока проверил качество ремонта. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

– На асфальтовое покрытие гарантия составляет три года. Необходимо максимально усилить претензионную работу и обязать подрядчиков оперативно устранить все замечания, – отметил Олег Гуменюк.

Подрядчики должны предоставить графики устранения замечаний до конца мая, а провести ремонт рабочим предстоит до конца лета.

– Мы также проводим совместные контрольные объезды с представителями Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе Федерального дорожного агентства и общественными наблюдателями. Все нарушения качества ремонта прошлых лет фиксируются. Проверено уже свыше 30 объектов, где в прошлые годы проводился комплексный ремонт и действует гарантия. По состоянию на сегодняшний день выявлено около 200 замечаний, – поделился заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.

Во время рейда по городу Олег Гуменюк раскритиковал качество асфальта в районе Казанского моста. Стоит отметить, что практически сразу после ремонта часть покрытия сняли из-за аварийно-восстановительных работах на сетях водоканала, поэтому асфальт не попадает под гарантию. Но другая часть начала разрушаться спустя короткое время сама. Поэтому планируется направить претензию подрядчику, чтобы тот восстановил дорожное полотно на всей ширине проезда.

Не устроила проверяющих и тактильная плитка в районе улицы Бестужева. Она попросту рассыпалась. Организации, закупившей плитку также предстоит устранить нарушения.

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