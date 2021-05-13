"Мы не можем справиться с буллингом в первом классе!" Названы школы Владивостока, где прямо сейчас сложная психологическая ситуация

Буллинг в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступление уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае Ольги Романовой на круглом столе по безопасности школьников Владивостока запомнится жесткой критикой ситуации, сложившейся прямо сейчас в городских школах. По ее словам, в школах номер 10, 20, 25, 60, 61, 73, 76 есть подтвержденные факты проявления буллинга по отношению к ребенку. А служба медиации при этом не помогает решать конфликты, отвечая, что им «за это не платят».

Но самое страшное, что такие конфликты случаются даже в начальной школе, и справиться с ними никто не может.

«У нас сегодня есть две школы - 25 и 10, в 25 школе это второй класс, где крайне сложная психологическая ситуация, в 10-й первый класс. Мы не можем справиться с фактами буллинга в первом и во втором классе!» - возмущается Ольга Романова.

Она предложила провести аттестацию специалистов службы медиации, а также принять меры по отношению к тем руководителям образовательных организаций, которые допускают, что у них специалисты по медиации формально числятся, но не работают.

Как пояснили специалисты, в 25 школе есть дети, которые дестабилизируют весь класс. Их не отнесли к тем, которым нужно коррекционное обучение. Они в обычной школе, и вывести их нельзя. Поэтому надо учителей обычных школ тоже учить специальным коррекционным методикам.

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