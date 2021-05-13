Во Владивостоке проходит масштабный ремонт лестниц

Новые, безопасные лестницы уже появились по некоторым адресам. Фото: vlc.ru

В столице Приморья проходит масштабный ремонт лестниц. Ни для кого не секрет, что многие из них износились и попросту стали небезопасны для прохода. «КП-Владивосток» неоднократно писала о жалобах горожан на убитые лестничные проемы в тех или иных районах города. Администрация Владивостока намерена поочередно привести все конструкции в порядок, в планах на этот год десятки адресов.

В ближайшее время новенькие лестницы будут радовать жителей на Тигровой, 26, Кипарисовой, 6 и Аллилуева, 10. Работы здесь уже выполнены на 90%.

– Ремонт лестниц проводится подрядными организациями под нашим постоянным контролем. В этом году планируем отремонтировать более 30 лестниц. Этот список регулярно пополняется. В него включаются объекты, нуждающиеся в первоочередном ремонте, – прокомментировали в управлении дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

Администрация планирует отремонтировать лестницы в разных районах города. Фото: vlc.ru

Стоит отметить, что в этом году рабочие сделали новые лестничные пролеты на Крыгина, 28, Океанском проспекте, 98, Луговой, 65 и 69, проспекте Красного Знамени, 116 и Ладыгина, 4. В планах на 2021 год ремонт лестниц на Аллилуева, 5 и 10, Жигура, 48, Партизанском проспекте, 9 и 58в, Карской, Океанском проспекте, 37 – 75, стр. 4, Пограничной, 7, стр. 4, в районе дома № 45а по Алеутской, на Леонова, 54, Саратовской, 6, 8, 10, в районе дома № 22 на улице Анны Щетининой, Светланской, 119б, Нерчинской, 27, Октябрьской, 16, Шошина, 29, Героев Варяга, 12, Енисейской, 6 и 17, Маковского, 41, Камском переулке, 5, проспекте Красного Знамени, 23, 102 и 107, Нейбута, 27, Адмирала Кузнецова, 52б, Громова, 12, проспекте Красного Знамени, 127, Анны Щетининой, 39.

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