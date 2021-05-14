Парковка с роботом за 3 минуты. Во Владивостоке ударными темпами возводят многоуровневую автоматизированную стоянку

На Верхнепортовой возведено 6 уровней из 9. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Глава Владивостока проверил как ведется строительство многоуровневой муниципальной парковки на Верхнепортовой. На данный момент здесь возведено 6 этажей из 9. По плану, время, затраченной на весь процесс постановки авто займет от 1,5 до 3 минут.

Строительство парковки «под ключ» ведет компания-подрядчик «СПК-Инжиниринг». Работы на участке начались в январе 2021 года, после подписания контракта и положительного заключения госэкспертизы. Зимой специалисты установили сваи, залили фундамент и преступили к монтажу стен и перекрытий. Позже специалисты демонтировали аварийною подпорную стену, находящуюся поблизости и возвели новую. Планируется, что парковку застеклят и сделают внутреннюю подсветку, что придаст строению современный вид. По окончанию отделочных работ строители также облагородят территорию вокруг.

По словам специалистов, все процессы на парковке будут автоматизированы. Автомобилисту предстоит заехать в парковочный бокс, оставить авто, после чего с помощью робота машину поднимут в нужную ячейку. В среднем на все необходимо 1,5 – 3 минуты. Авто вернут владельцу также быстро, но после оплаты парковки.

Заплатить за услуги можно будет через банковский терминал или специальное приложение на телефоне, которое должно объединить все многоуровневые муниципальные парковки в городе. Стоит отметить, что параллельно рабочие приступили к монтажу двух быстровозводимых парковок. Одна из них расположится на Семеновской, 18, вторая – на Светленькой, 56. По каждому из этих адресов будет установлено по два модуля – всего по 24 машино-места.

– Строительство автостоянок в центре города позволит упорядочить парковку и существенно освободить улицы Владивостока от хаотично припаркованных автомобилей, оставить больше места для прогулок людей, – прокомментировал Олег Гуменюк.

Власти считают, что создание платных парковок в центре города существенно поможет разгрузить трафик и запаркованность.

– Концепция перехода от «города для машин» к «городу для людей» содержится в принятой в этом году администрацией Владивостока программе комплексного развития транспортной инфраструктуры. Программа предполагает, как строительство новых дорог и развязок, так и создание платного парковочного пространства, развитие общественного транспорта, а также развитие комфортных условий для пешеходов и велосипедистов, – поделилась пресс-служба администрации Владивостока.

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