Плюс 26. Число заболевших COVID-19 в Приморье растет

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные. На сегодняшний день в крае за сутки заболели 26 человек. К слову, пять дней назад этот показатель был ниже. Неужели страшная болезнь вновь набирает обороты?

Согласно оперативным данным на субботу, 15 мая, сейчас в Приморье болеют коронавирусом чуть больше двух с половиной тысяч жителей. За все время специалисты зарегистрировали 43 897 случаев заболевания COVID-19, 722 человека умерли.

В регионе провели уже 996 671 тест на COVID-19, сделали 122 221 прививку. Кстати, ранее «Комсомолка» сообщала, что теперь получить вакцину можно будет и в общественных местах. В торговых центрах установят мобильные пункты. Это сделано для того, чтобы работающим слоям населения было удобнее получить прививку, не посещая при этом лечебные учреждения.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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