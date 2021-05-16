«В прошлую вылазку их не было, сегодня штук пять»: в Приморье проснулись змеи

Фото: instagram.com/komisarova65.

В Приморском крае вот уже как несколько дней проснулись змеи. Жительница края встретила на пути сразу пять представителей фауны. Ползучие животные словно позировали перед камерами. Живописные фото девушка разместила на своей странице в Инстаграм.

По словам Натальи, еще в последнюю ее вылазку на природу змеи мирно спали. А вот пару дней назад, во время очередной прогулки в лесном массиве в Лесозаводске девушке удалось встретить сразу пять представителей пресмыкающихся. Две змеи попали в объектив Натальи и стали настоящими звездами ее Инстаграм.

- Щитомордники проснулись! В прошлую вылазку их не было, сегодня штук пять встретились, а эти двое прямо позировали и лежали, сонные ещё... Совсем не боялись, обычно убегают, услышав шаги... – пишет Наталья.

К слову, змеи в последнее время очень часто обитают не только в лесах, но и в черте города. Увидеть змею на детской площадке или на фасаде здания очень часто можно в теплую и даже жаркую погоду.

Порой непрошеные гости могут даже наведаться в квартиру многоэтажного дома. Именно такой случай произошел прошлым летом во Владивостоке. В дом через окно забрался амурский полоз. Змея неядовитая, но может достигать до двух метров в длину. Хозяева квартиры решили не рисковать и обратились за профессиональной помощью спасателей.

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