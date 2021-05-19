47 дворов отремонтируют во Владивостоке в этом году

В нескольких районах появятся новые детские площадки. Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице Приморья проходит масштабный ремонт по уже полюбившейся программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», также известной как «1000 дворов». Работы кипят сразу по 22 адресам, всего же в атом году планируется благоустроить площадки в 47 дворах. При этом список ремонтируемых объектов пополнили двумя за счет сэкономленных средств.

– В данный момент работы по укладке асфальта ведутся по 17 адресам (на ул. Иртышской, 42, Махалина, 3а, Днепровской, 2а, Калинина, 279а, Рылеева, 8, проспекте 100-летия Владивостока, 159б, ул. Гамарника, 22, Калинина, 57, Сафонова, 6 и Борисенко, 104 и других). В четырех дворах (на ул. Шошина, 17а, Днепровской, 26, Добровольского, 35 и Окатовой, 11) устанавливают детские площадки. На Беляева, 7 монтируют спортивные тренажеры, – прокомментировала пресс-служба администрации Владивостока.

Стоит отметить, что в 2021 году, благодаря поданным ранее заявкам, в 34 дворах краевой столицы заасфальтируют придомовые территории, по девяти адресам специалисты возведут новые детские площадки, а еще на четырех участках установят спортивные зоны. Дизайн-проекты жители домов разработали совместно со своими управляющими компаниями.

По сообщению специалистов городского управления содержания жилого фонда сообщают, программа продолжит свою работу и в 2022 году. Важно подчеркнуть, что прием заявок на следующий год продлится до конца мая.

За последние 2 года благодаря действующей программе во Владивостоке удалось отремонтировать 547 дворов. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Во многих дворах асфальтируются проезды. Фото: предоставлено подрядчиками.

ПО ТЕМЕ

Ремонт дворов во Владивостоке на особом контроле

Ремонт по программе «1000 дворов» ведется одновременно по 63 адресам (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14