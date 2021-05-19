«Хватит уже»: Михаил Дегтярев предложил перенести ВЭФ в Хабаровск и ограничить финансирование Владивостока

ВРИО губернатора Хабаровского края высказался о ВЭФ и финансировании. Фото: https://www.khabkrai.ru.

19 мая в Хабаровском крае состоялся онлайн-форум «ProДФО» в рамках которого врио губернатора Михаил Дегтярев ответил на вопросы по развитию региона. Как сообщает «Комсмольская правда-Хабаровск», в очередной раз на форуме произошло сравнение нынешней и бывшей дальневосточной столицы. Более того, глава края выразил готовность провести ВЭФ в Хабаровском крае и предложить перестать вкладывать все ресурсы в развитие Владивостока, которое, по его мнению, и так уже достигнуто.

– Мы, например, готовы провести ВЭФ. Хабаровский край сегодня полностью отвечает всем требованиям по проведению любого международного мероприятия с любым уровнем участников. Вообще, ВЭФ из года в год можно было бы проводить в разных регионах ДФО, – отметил Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, в Хабаровске относятся с уважением к соседям и понимают все знаки внимания, оказываемые Владивостоку. Однако и Хабаровский край достоин культурных мероприятий, а также федеральной поддержки.

– Уже 10 лет в Приморье и Владивосток вкладываются колоссальные средства. Ну хватит уже. Эти ресурсы можно и нужно вкладывать в другие регионы ДФО, в том числе в Хабаровский край. Это такой посыл. Мы знаем, как их эффективно использовать, без дыр в полу», – заявил Михаил Дегтярев,– цитирует врио главы DVHab.ru.

Напомним, ранее Михаил Дегтярев назвал Владивосток «тупиком Ильича». При этом исполняющий обязанности губернатора отметил, что Хабаровский край имеет большее право называться Приморьем, поскольку береговая полоса у него длиннее. Естественно, что подобное высказывание вызвало общественный резонанс, особенно возмутив приморцев. Жители края в соцсетях напомнили тогда хабаровчанам, куда они массово едут отдыхать летом.

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