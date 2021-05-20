И.о. главы Владивостока поручил остановить все работы на Толстого и в короткие сроки обследовать пострадавший дом

Константин Шестаков встретился с жителями Толстого, 25. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

20 мая исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков, официально назначенный на эту должность сегодня, уже погрузился в решение острых вопросов. Представитель администрации города встретился с жителя дома №25 на улице Толстого, которые переживают, что могут остаться без квартир из-за того, что здание попросту рухнет. Горожане уверяют, что дом стал трещать по швам, когда прямо под окнами появился внушительный котлован.

Работы ведутся прямо под окнами. Фото: Милана СОКОЛ

Как ранее сообщала «КП-Владивосток» активные раскопки вблизи дома начались для врезки к уже имеющимся системам трубопровода новой многоэтажки. Элитная высотка по соседству на Грибоедова, 46, превратилась в долгострой, сдать ее не могут уже порядка 13 лет. Жители Толстого уверены, что работы, которые кипят у основания их дома проводятся с явными нарушениями. Коммуникации, проложенные еще в середине 80-х и рассчитанные на весь район, могут не выдержать увеличившейся нагрузки. Да и сама панелька на Толстого может не устоять. Как уверяют горожане, по фасаду пошли трещины, а в квартирах появились дыры, начали отклеиваться обои и облетает штукатурка.

Все жалобы в ближайшее время предстоит проверить специалистам. Вместе с Константином Шестаковым на месте побывали представители прокуратуры Ленинского района, Примводоканала, Государственной жилищной инспекции, думы Владивостока, экспертное сообщество строителей.

Жители дома крайне обеспокоены его состоянием. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Исполняющий обязанности главы города распорядился остановить все работы и в ближайшие несколько часов обследовать состояние многоквартирного дома. Экспертизой займутся представители ООО «АС-групп». Первые результаты обещают предоставить сегодня уже к 18:00. После этого Константин Шестаков снова встретится с жителями и обсудит план дальнейших действий.

– Буду здесь снова в 20:00, на руках будет заключение экспертов, и мы сможем понять, насколько опасны повреждения и как их устранять, – отметил Константин Шестаков.

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