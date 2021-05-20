«Дыры в квартирах»: многоэтажка во Владивостоке из-за соседнего котлована разваливается по швам

Люди опасаются за свои квартиры. Фото: Наталья Кочугова/Милана Сокол.

Жители дома №25 на улице Толстого во Владивостоке бьют тревогу из-за активных работ на трубопроводе, который проходит прямо под их домом. Как уверяют горожане, из-за вырытого вблизи котлована по фасаду пошли трещины, в квартирах образовались внушительные щели, осыпается штукатурка. Самое интересное, что новые коммуникации проводятся даже не для их многоэтажки, а для нового ЖК «Олимп» на Грибоедова, 46. Точнее не совсем нового, долгострой, квартиры в котором вот уже 13 лет ждут больше 200 дольщиков, все никак не могут сдать городу.

Масштабный котлован разрыли рядом с домом. Фото: Милана СОКОЛ

Строительные работы на Толстого начались еще в декабре прошлого года, но велись не особо активно, поэтому масштаб сразу не был понятен. Хотя уже тогда жители панельки, которая всегда была на хорошем счету и раньше вообще считалась элитной (отличный район + удачная планировка), забеспокоились. Горожане стали писать жалобы по поводу техники, которая наглым образом начала разрушать клумбы и копать в непосредственной близости с фундаментом. По мнению жителей дома, работы ведутся с явным нарушением. Коммуникации здесь были проложены еще в 80-х годах и рассчитаны сразу на весь район и уж точно не подразумевалось, что спустя несколько десятилетий к ним подключат новостройку.

Соседство с долгостроем обернулось чередой проблем. Фото: Милана СОКОЛ

Недовольные по объективным причинам жильцы обратились и к депутату городской Думы Наталье Кочуговой.

– Случилось то, чего жители Толстого, 25 опасались с самого первого дня, как на горизонте появилась компания «ТехУклад» со своими экскаваторами. Мы с жителями неоднократно обращались в администрацию с сообщениями о нарушении нормативов и некачественной работе данной компании, однако Примводоканал (как заказчик, который в договоре указал, что будет осуществлять контроль за ходом работ) и УГиА администрации города, согласовавшая проектную документацию, неизменно отвечали, что все в рамках закона и все под контролем! «Законность» и «контроль» сегодня вылезли по всем швам первого подъезда дома Толстого, 25. Из-за слишком глубокого котлована расположенного близко к фундаменту, внешняя стена дома просела и в квартирах образовались огромные щели между плитами. Ситуация не шуточная, дом стал аварийным, жителей надо расселять, – выразила крик души всех жильцов многоэтажки депутат.

В квартирах дела обстоят не лучшим образом. Фото: www.facebook.com/ Наталья Кочугова.

Корреспондент «КП-Владивосток» побывал на месте работ. Котлован действительно очень близко граничит с домом, а лестница, построенная для отдельного входа в первый подъезд, того и гляди рухнет.

Основание лестницы как раз над местом раскопок. Фото: Милана СОКОЛ

Пообщался журналист и с жильцами многоэтажке, все как один переживают, что дом попросту может рухнуть. И дело не только в вырытом котловане. В случае какой-то аварии на сетях водопровода и канализации, на которые значительно увеличится нагрузка, люди опасаются подмыва фундамента. Словом, новое соседство грозит обернуться большой бедой для тех, кто уже живет здесь давно.

Сегодня на Толстого, 25 состоится общее собрание по резонансным вопросам. Горожане надеются на присутствие представителей администрации города и ответственных инстанций. На встречу с обеспокоенными людьми уже выехал первый заместитель главы мэрии Владивостока Константин Шестаков.

«КП-Владивосток» пока безуспешно попыталась связаться с представителем подрядчика – ООО «ТехУклад», ответственным за проведение работ. Редакция уже готовит официальный запрос в «Примводоканал» с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию. Жители дома в свою очередь готовят жалобы в прокуратуру и следственный комитет.

Кстати, из-за активных земельных работ движение на Толстого было парализовано несколько дней. Жителям приходилось делать большой крюк, чтобы подъехать к домам, а родителям, чтобы привезти детей в школу. Сейчас дорогу подсыпали, но внушительные провалы еще зияют на обочинах. Подрядчику предстоит облагородить территорию и восстановить асфальт.