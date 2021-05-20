На головном супертраулере для РРПК в Санкт-Петербурге завершен монтаж палубного оборудования

В оборудовании новых судов применены энергосберегающие инновации. Фото: предоставлено Русской Рыбопромышленной Компанией.

На головном супертраулере «Капитан Вдовиченко» из серии судов, которые строятся для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) на Адмиралтейских верфях (г. Санкт-Петербург), завершен монтаж промыслового и грузового палубного оборудования. В ближайшее время будет произведен пуск главного двигателя, также завершается монтаж рыбомучной установки (РМУ), рыбоперерабатывающая фабрика будет смонтирована в начале лета.

– По мере завершения монтажа и подключения к системам и электропитанию выполняется комплекс швартовых испытаний оборудования. Это завершающая стадия строительства пред сдачей судна заказчику, – прокомментировал директор по строительству флота РРПК Дмитрий Сапов. – С отрывом в три месяца аналогичные работы проводятся на втором судне серии – «Механик Маслак».

Как сообщалось ранее, в оборудовании новых судов применены энергосберегающие инновации. В состав тралового комплекса входят электрические ваерные лебедки, позволяющие осуществлять рекуперацию энергии и перенаправлять ее на нужды основного производства и для общесудового потребления, что позволит снизить расход топлива. В работе рыбомучной установки будет применяться пар, произведенный котлом с использованием рыбьего жира в качестве топлива и утилизацией остаточного тепла выхлопных газов. Кроме того, РМУ обеспечит повышенный коэффициент выхода муки за счет дополнительного процесса восстановления белка из подпрессовой жидкости.

В целях обеспечения бережного обращения с биоресурсом установлена система взвешивания уловов, позволяющая учитывать объемы выловленной рыбы, что исключает ее последующий сброс и таким образом служит сохранению популяции.

Справка:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. Компания ведет промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет строительства новых мощностей.

РРПК строит новый флот супертраулеров – современных, технологически насыщенных рыбопромысловых судов. Каждый траулер рассчитан на ежегодный вылов около 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Первый из 11 супертраулеров, которые планируется построить для РРПК, передан компании в 2020 году.

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