Водителю пришлось выпрыгивать. На федеральной трассе в Приморье дотла сгорел самосвал

Машина оказалась объята огнем. Фото: принтскрин видео.

ЧП с большегрузом случилось на федеральной трассе А-370 в районе села Иннокентьевка. По словам очевидцев, самосвал HOVA оказался охвачен огнем, водитель крупногабаритного транспорта успел выпрыгнуть из кабины, поэтому не пострадал.

Сообщение о возгорании большегруза поступило на пульт пожарной охраны Лесозаводского городского округа 23 мая в 12:24. Первый пожарный расчет прибыл к горящей машине спустя 7 минут. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар удалось полностью ликвидировать в 12:55.

Огонь успел распространиться на 10 квадратных метров. Проще говоря, кабина и моторный отсек выгорели полностью. К счастью, обошлось без пострадавших. В тушении участвовали 5 брандмейстеров и 2 спецмашины.

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