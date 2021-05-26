Стали известны подробности пожара на Уссурийском локомотиворемонтном заводе

Огонь стремительно распространился по зданию. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ночью в Приморье полыхал один из самых крупных заводов края. Подробности пожара на Уссурийском локомотиворемонтном заводе стали известны лишь утром, все это время продолжалось тушение.

О ЧП на улице Блюхера в Уссурийске стало известно в 23:22, когда на пульт пожарного гарнизона города Уссурийска поступил звонок. Уже спустя 5 минут на место происшествия стянули первые пожарные расчеты. К моменту приезда специалистов огнем оказался объят токарный цех. Горело оборудование, оконные рамы и крыша здания.

– Приступив к тушению, в 00:25 пожар локализован, а в 5:53 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет. На тушении были задействованы 37 человек личного состава и 8 единиц техники, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, строительство Уссурийского локомотиворемонтного завода велось в 1895-1898 годах. Это одно из старейших предприятий края, занимающееся капремонтом и модернизацией тепловозов, а также поставкой ремкомплектов и запчастей. Завод обеспечивает занятость около 3000 человек.

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