«Все в огне, слышались взрывы»: в Приморье мощный пожар охватил здание Уссурийского локомотиворемонтного завода

Пожарные всю ночь отстаивали от огня здание завода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Все горит, что-то взрывается» – подобные сообщения наводнили сеть из-за крупного пожара в Уссурийске. Серьезное происшествие случилось ночью. Как говорится, беда пришла откуда не ждали – загорелся Уссурийский локомотиворемонтный завод на улице Блюхера. В одном из крупнейших и старейших предприятий края вспыхнул цех. Пламя начало быстро распространяться по зданию, пожарные всю ночь боролись с огнем.

По сообщениям очевидцев, пожар на заводе, занимающимся капремонтом и модернизацией тепловозов, а также поставкой ремкомплектов и запчастей, начался около 23:20. Огонь вспыхнул в токарном цеху. Языки пламени озарили ночное небо, пожар оказалось видно из других районов города.

В короткие сроки на месте ЧП стянули пожарные расчеты. Примечательно, что улица Блюхера сейчас частично перекрыта из-за ремонта, поэтому спецмашинам пришлось объезжать через Раковскую.

Как рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 23:27 к месту прибыли пожарные расчеты. Во время разведки выяснилось, что горит оборудование, оконные рамы и кровля токарного цеха. Очаг возгорания удалось локализовать в 00:25, после чего началась проливка и разбор конструкций. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь утром, в 05:53.

В тушении задействовали 37 брандмейстеров и 8 спецмашин. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Огонь уничтожил 800 квадратных метров постройки.

Местные жители искренне переживают за дальнейшую судьбу крупного предприятия, которое согласно информации с официального сайта, обеспечивает город почти 3000 рабочих мест.

«Все, теперь городу точно хана. Все заводы в Уссурийске позакрывались, оставался один и тот сгорел», «Наблюдаем заключительный этап ликвидации завода. Все как по учебнику, аж неинтересно», «Блин, как же жалко! Еще мой дедушка там работал, которого уже 35 лет нет в живых!», «Сейчас все останемся безработные», – делятся в сети переживаниями приморцы.

СПРАВКА

Уссурийский локомотиворемонтный завод – базовое предприятие АО «Желдорреммаш» на Дальнем Востоке. Его строительство велось в 1895-1898 годах. На предприятии 7 цехов (локомотивосборочный, комплектовочный, электромонтажного, механическое производство, слесарно-заготовительный, энергосиловой, транспортный цех). А также 8 крупных участков (для разборки и мойки тепловозов, редукторный, аппаратный, тележечный, инструментальный, гальванический, литейный, ремонтно-строительный и ремонтно-механический).

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