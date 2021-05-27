Доигрались. Футбольный матч может обернуться возбуждением уголовного дела из-за беспорядков на трибунах

Ответственным грозит крупный штраф. Фото: принтскрин видео.

Информация о беспределе, который творился в районе стадиона «Энергия», что в Артеме, поступила в отделение полиции. Оказалось, что драка произошла между футбольными болельщиками. Чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, на место выехал наряд. Выяснилось, что массовое драке предшествовал матч между двумя командами: местной «Энергия-Димир» и владивостокского «Луча». Стоит отметить, что игра не была согласована ни с артемовской администрацией, ни с правоохранительными органами. О том, что случилось дальше, не знают, пожалуй, лишь те, кто не заходит в соцсети. В результате драки пострадали три человека, которые обратились за медицинской помощью.

- В Артеме Приморского края полиция привлекла к административной ответственности организаторов футбольного матча и задержала болельщиков-участников инцидента, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова. -Полицейские задержали и доставили в отдел полиции активных участников конфликта – жителей Владивостока в возрасте 23, 19, 18 и 16 лет.

Кстати, сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Нарушителям грозит либо штраф – до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы – до 7 лет.

- Сотрудники полиции также составили административные протоколы по части 2 статьи 20.32 КоАП РФ (Нарушение организатором спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при официальных спортивных соревнованиях, повлекшее причинение вреда здоровью человека) в отношении директора и тренера спортивной школы, организовавших футбольный матч, - добавила Ирина Сырова.

По это статье ответственным грозит до 200 тысяч рублей штрафа.

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