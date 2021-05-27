В Приморье автомобиль вылетел с трассы и загорелся после столкновения с фурой

ЧП на трассе в Приморье. Фото: принтскрин видео.

Серьезное ДТП случилось на трассе в Приморье в вечернее время 27 мая. По словам очевидцев, микрогрузовик не поделил дорогу с большегрузом. Менее габаритная машина после столкновения опрокинулась в кювет и загорелась.

Авария произошла на повороте к Ливадии, после Душкино. Проезжающие мимо водители сняли последствия происшествия на видео. Информация о состоянии водителя микрогрузовика пока уточняется.

Напомним, серьезная авария с участием большегруза сегодня случилась и во Владивостоке. Микроавтобус и фура не поделили проезд в центре приморской столицы. По дороге разлились технические жидкости. Масштабная пробка образовалась во всех направлениях.

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