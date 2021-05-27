В Приморье автомобиль вылетел с трассы и загорелся после столкновения с фурой

ЧП на трассе в Приморье.
Фото: принтскрин видео.
Серьезное ДТП случилось на трассе в Приморье в вечернее время 27 мая. По словам очевидцев, микрогрузовик не поделил дорогу с большегрузом. Менее габаритная машина после столкновения опрокинулась в кювет и загорелась.
Авария произошла на повороте к Ливадии, после Душкино. Проезжающие мимо водители сняли последствия происшествия на видео. Информация о состоянии водителя микрогрузовика пока уточняется.
Напомним, серьезная авария с участием большегруза сегодня случилась и во Владивостоке. Микроавтобус и фура не поделили проезд в центре приморской столицы. По дороге разлились технические жидкости. Масштабная пробка образовалась во всех направлениях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Под фуру лег добровольно»: жесткое ДТП с микроавтобуса едва не обернулось трагедией в центре Владивостока
Авария случилась в районе улицы Светланская 27 мая (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14