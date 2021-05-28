На подходе новый циклон. Синоптики рассказали, когда дождь обрушится на Приморье

В пятницу в крае ожидаются осадки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Циклон, который должен быть ударить по Приморскому краб в среду и в четверг, к счастью, лишь частично задел край, поэтому вместо вселенского потопа мы увидели лишь небольшие лужи. Однако специалисты отмечают, что зонты и сапоги прятать еще рано. По сообщению портала «Примпогода», в пятницу во второй половине дня с запада подойдет новый циклон с фронтальными разделами.

В последний рабочий день недели погоду в крае определяет поле пониженного атмосферного давления. В регионе ожидается небольшой и умеренный дождь. При этом температура воздуха будет достаточно высокая от +8°C до +22°C в зависимости от района.

Во Владивостоке большая часть дня будет без осадков, небольшой дождь ожидается вечером. В городе будет дуть ветер юго-восточный умеренный, в конце дня до сильного. Воздух прогреется до +13...+15°C.

В Уссурийске в пятницу переменная облачность, преимущественно без осадков. Специалисты прогнозируют ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха составит +18...+20°C.

В Находке сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. При юго-восточном умеренном ветре столбики термометров поднимутся до +16...+18°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14