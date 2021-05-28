Руки за спину, лицом в пол, работает ОМОН. Кадры из Владивостока будоражат сеть

Силовики привлекли к себе внимание местных жителей. Фото: принтскрин видео.

Последний рабочий день недели для некоторых начался не с кофе. Жители улицы Спиридонова во Владивостоке оказались крайне удивлены появлению людей в форме. Экипированные силовики сопровождали двух задержанных. Видео, снятое случайным очевидцем, послужило поводом для обсуждений в сети.

Кадры сделаны на Спиридонова, 28. Детали происходящего на данный момент неизвестны, какой-то информации от официальных представителей силовых структур пока не поступало. Пользователи интернета активно комментируют увиденное, выдвигая свои версии случившегося.

«На следственный эксперимент привезли похоже», «Меня так же брали, незабываемые моменты», «Живу в этом доме, ничего не видела. Блин, болею, хоть бы развлеклась», «Закладчиков что ли поймали?» – обсуждают жители края.

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