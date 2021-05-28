За кулачные бои и нападение на ОМОН во время стихийного митинга житель Приморья выслушал приговор суда

Это уже второй участник драки с силовиками на митинге, которого осудили Фото: принтскрин видео.

В Приморье вынесли приговор по уголовному делу, возбужденному против 28-летнего местного жителя. На скамье подсудимых он оказался по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Собранных следователями доказательств оказалось достаточно для того, чтобы вынести обвинительный приговор.

- Следствием и судом установлено, что 23 января 2021 года на улице Светланская в городе Владивосток подсудимый применил насилие в отношении двух сотрудников управления Росгвардии по Приморскому краю. Так, подсудимый, находясь на проезжей части автодороги в районе дома 41 по улице Светланской, схватил руками за шею и туловище сотрудника управления Росгвардии по Приморскому краю, после чего нанес не менее двух ударов руками в область головы и тела другому сотруднику, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве также отмечают, что силовики находились на Светланской, выполняя свои служебные обязанности. Росгвардейцы охраняли общественный порядок и задерживали людей, которые принимали участие в незаконной акции протеста.

В конечном итоге любителю махать кулаками назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы. Кроме того, в приговор включили и испытательный срок на 3 года.

Напомним, что всего трое местных жителей во время несанкционированного митинга на Светланской улице стали участниками драки с силовиками. Установить их лица и задержать удалось благодаря приморцам, которые снимали все происходящее на мобильные. Момент нападения также попал в объектив телефонов. Первый приговор за нападение на полицейского получил 39-летний местный житель. Его также приговорили к двум годам условного лишения свободы. Осталось дело за третьим.

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