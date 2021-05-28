Уроженец Средней Азии попытался подкупить патруль в Приморье

Водитель попытался договориться с инспекторами. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Партизанском городском округе полицейские остановили водителя без прав. Однако вместо того, чтобы решить проблему законным путем, 41-летний выходец из Средней Азии решил подкупить полицейским. Теперь за попытку взятки, хоть и в мелком размере, ему грозит до одного года лишения свободы.

Внимание экипажа ДПС привлек водитель в селе Казанка на улице партизанская. Когда инспекторы выяснили, что мужчина не имеет права управления транспортным средством, то пригласили нарушителя в патрульный автомобиль для составления протокола. Стоит отметить, что за езду без прав мужчине грозил штраф от 5000 до 15 000, а, если оплатить со скидкой, то и того меньше. Но водитель решил действовать другими методами.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Приморскому краю, находясь в патрульном авто, водитель положил между сидениями 5-тысячную купюру. Полицейские задокументировали нарушение. К тому же, как и полагается, в полицейской машине установлен видеорегстратор, запись с которого послужит доказательством в суде. В отношении автомобилиста уже возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество.

Экипаж находился на маршруте патрулирования. Фото: 25.mvd.ru

Напомним, во Владивостоке иностранец отделался штрафом за поддельное водительское удостоверение. Как оказалось, мужчина не учился в автошколе, а попросту купил документы, да еще сомнительного вида, с рук. К своему счастью, отнекиваться виновник не стал, и уж точно не предлагал взяток сотрудникам.

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