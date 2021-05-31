«Ничего не помнит, может, кто узнает фуру из Приморья?»: Mercedes улетел с трассы под Хабаровском

Автомобиль перевернулся в кювет. Фото: dpskontrol125rus.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие разыгралось неподалеку от Хабаровска. По предварительным данным, водитель большегруза уснул за рулем, машина съехала в кювет, перевернувшись. Как уверяют очевидцы, мужчину выбросило из кабины, он сильно ударился головой. Свидетели ЧП теперь пытаются найти транспортную компанию, которой принадлежит фура.

Авария произошла при движении со стороны Владивостока перед съездом на поселок Корфовский.

– Сам водитель жив, его с машины выкинуло, но ничего не помнит, видимо, хорошо головой ударился. Телефон не нашли. Если есть контакты компании, кому принадлежит Mercedes, то нужно связаться с транспортной компанией. Он вез контейнер с грузом, номера приморские, – поделился информацией в мессенджере один из дальнобойщиков.

На данный момент подробности происшествия выясняются. Уже сейчас понятно, что ущерб от аварии довольно значительный. Дорогостоящий Mercedes-Benz получил серьезные повреждения, не исключено, что пострадал и перевозимый в кузове товар.

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