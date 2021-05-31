Скорая застряла на запаркованной дороге во Владивостоке

Автомобиль скорой помощи застрял на узкой улице. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке скорая помощь, спешащая на вызов, застряла на довольно узкой межквартальной дороге. В очередной раз причиной затрудненного проезда стала запаркованность участка. Знак, запрещающий стоянку авто водители попросту игнорируют.

на участке установлены знаки, но это никому не мешает. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

В неприятной ситуации во Фрунзенском районе города оказался водитель скорой. Спецмашина с включенной сиреной и проблесковым маячком попросту не могла протиснуться на узком участке дороги.

Буквально сегодня в сети появился крик души горожан, обсуждающих неправомерную парковку здесь же.

– Авраменко, 9а до перекрестка с Верхнепортовой, 64 ежедневно водители нарушают ПДД. Дорога узкая двусторонняя, машины не могут разъехаться, так как одна полоса для движения вечно запаркована. Из-за этого создаются пробки на этом участке дороги, также на Станюковича находится пожарная часть и зачастую спецмашинам проблематично проехать, – поделился в сети кто-то из местных жителей, подтвердив свои слова видео.

Вопрос с парковками стоит во Владивостоке крайне остро и решить его не удается уже много лет. При этом даже новые дома сдаются с серьезным недостатком парковочных мест из-за этого дворы и межквартальные дороги попросту утопают в транспорте. Так, в марте пожарным пришлось по миллиметрам прокладывать путь в новом ЖК на Нейбута, чтобы попасть к горящей многоэтажке. В итоге специалисты были вынуждены бежать пешком. Тогда в дыму задохнулись двое детишек.

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