Для воли с любовью. Сосиски, сделанные в ИК строго режима в Приморье, отметили медалью

Качество продукции высоко оценили на продовольственной выставке. Фото: ГУФСИН России по Приморскому краю.

Продукция исправительной колонии-41, расположенной в Уссурийске, получила высокий отзыв экспертов на выставке пищевой продукции. Как выяснилось, осужденные по тяжким статьям производят сосиски, которые стали лучшей продукцией на 21-ой международной специализированной выставки «Дальагро. Продовольствие».

Не для кого не секрет, что, отбывая сроки в исправительных учреждениях, постояльцы часто работают в столярных и швейных цехах, выращивают овощи или даже занимаются животноводством. Словом, встают на путь исправления, производя продукцию не только для личного потребления, но и товары для продажи. И, если к картошке, защитным маскам и лавочкам, сделанным сидельцами мы уже привыкли, то колбасные изделия – это что-то новое.

Как рассказал «КП-Владивосток» официальный представитель ГУФСИН России по Приморскому краю, сосиски назвали «Трактирные». Товар, отмеченный «золотой медалью», уже скоро может появиться в торговых сетях. Для реализации уже ищут партнеров.

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