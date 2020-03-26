Запасы масок в Приморье пополнят с помощью заключенных
Дефицит медицинских масок в Приморье помогут преодолеть осужденные. ГУФСИН получил крупный заказ на изготовление средств индивидуальной защиты. Цеха по производству продукции, необходимой для профилактики распространения коронавируса, заработают в кратчайшие сроки.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил региональной ГУФСИН изготовить 84 тысячи защитных масок. Производством займутся исправительные учреждения, на базе которых обустроены современные швейные цеха. Таких в крае четыре. Маски будут шить женщины в ИК-10, расположенной в поселке Горное Михайловского района. Также отшивать марлевые повязки будут в ИК-20 в Артеме, ИК-22 в поселке Волчанец. Не останутся без работы и постояльцы лечебно-исправительного учреждения № 23 в Уссурийске.
В настоящее время в учреждения поступило 16 000 метров марли для выполнения заказа в кратчайшие сроки.
Напомним, повышенный спрос на медицинские маски начался еще в январе. При этом постепенно запасы исчезли не только у аптек, но и у поставщиков, а также непосредственных производителей. Особо предприимчивые приморцы сейчас продают маски по завышенным ценам, организуя бизнес «с колес» или в интернете. Одного из таких торговцев уже отыскала полиция, мужчине предстоит ответить за спекуляцию масками в суде.
В Приморье коронавирус официально подтвержден у двух больных. В условиях карантина инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы №2 находится 16 человек. Еще 1426 местных жителей приняли решение о самозоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU