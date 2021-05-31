Отключение интернета и связи на Камчатке 31 мая 2021: когда регионе вернется к нормальной жизни -неизвестно

Специалисты сейчас ведут подсчет пострадавших абонентов. Фото: Безбородова Кристина.

Отключение интернета и связи на Камчатке – ЧП случилось 31 мая 2021 года. День, который для многих жителей полуострова станет по-настоящему историческим. Земляные работы, которые проводились безо всякого согласования, стали причиной обрыва кабеля. Результат – край оказался в нулевых, погрузившись вне зоны доступа. Отключения интернета и связи на Камчатке начались в 15:06 по местному времени 31 мая 2021.

- На место сразу выезжала бригада специалистов, которая сейчас занимается восстановительными работами. Какое именно количество жителей полуострова пострадали в результате ЧП – пока неизвестно, - рассказали в макрорегиональном филиале «Дальний Восток».

Вместе с тем, отключения интернета и связи на Камчатке 31 мая 2021 уже внесли разлад в привычный уклад местных жителей. По словам дальневосточников, в некоторых магазинах и торговых центрах нарушена работа безналичного расчета. О том, когда регион вернется к нормальной жизни – на данный момент неясно.

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О сроках восстановления пока ничего не известно (подробности...)

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