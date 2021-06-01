Боль: Infiniti и Land Cruiser не смогли разъехаться во Владивостоке

Авто пострадали довольно серьезно. Фото: www.instagram.com/AK_VDK.

Авария с участием двух дорогостоящих авто произошла накануне вечером во Фрунзенском районе Владивостока. Из-за банальной невнимательности одного из водителей автомобили получили серьезные кузовные повреждения.

Джипу досталось серьезно. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

ДТП случилось на улице Бестужева. Как уверяют очевидцы, водитель Infiniti планировал развернуться и не заметил Toyota Land Cruiser. Удар был такой силы, что у джипа буквально разорвало бампер и смяло капот, а у кроссовера лопнуло литье и деформировалось крыло. К счастью, обошлось без пострадавших, но ремонт машин влетит в копеечку.

Авария стала причиной пробки. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

– «Финик подпрыгивал? Почему у Крузака смят капот?», «Крузак – невидимка? Как можно не заметить», «Так выглядит боль»,– комментируют дорогую аварию пользователи сети.

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