«Прозвучали три взрыва». Во Владивостоке огонь вспыхнул на восьмом этаже гостинки

Огонь охватил помещение на восьмом этаже. Фото: принтскрин видео.

Серьезное происшествие разыгралось в Первомайском районе Владивостока в первый день лета. Огонь охватил одну из квартир в доме №32 на улице Надибаидзе. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать людей из задымленных помещений.

Тревожный вызов из гостинки поступил в 13:53. Как уверяют очевидцы, прозвучали три взрыва, после чего пламя охватило помещение. Первые пожарные расчеты прибыли по указанному адресу спустя 5 минут. К этом времени в квартире на 8 этаже полыхала мебель.

– Из отрезанных дымом квартир огнеборцы при помощи спасустройств вывели на свежий воздух четырёх человек. В качестве превентивных мер шесть человек были эвакуированы по лестничным маршам, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Специалистам удалось локализовать очаг возгорания в 14:07, а в 14:23 – ликвидировать открытое горение. Огонь успел распространиться на 15 квадратных метров. К счастью, в густонаселенном жилом доме обошлось без погибших и пострадавших.

В тушении участвовали 33 спасателя и 7 спецмашин.

Напомним, 27 мая пожар случился в одной из многоэтажек на Эгершельде. К дому стянули сразу 12 пожарных машин. Тушение осложнялось высотностью объекта.

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