Люди выскакивали в чем есть, услышав сигнализацию. Стали известны подробности пожара в многоэтажке на Эгершельде во Владивостоке

Пожар в новом ЖК во Владивостоке. Фото: принтскрин видео.

40 человек личного состава и 12 пожарных автомобилей стянули к многоэтажке на Леонова из-за возгорания квартиры на одном из верхних этажей. Благодаря оперативной реакции специалистов и исправной пожарной сигнализации, обошлось без жертв и пострадавших. Пожалуй, весь край еще помнит трагедию на Нейбута, когда в дыму из-за пожара в соседней квартире попросту задохнулись ребятишки.

Корреспондент «КП-Владивосток» побывал на месте ЧП и узнал подробности случившегося. Пожар произошел в 13:12. Густой дым повали с балкона квартиры, расположенной на 19-ом жилом этаже. Если считать от земли, то это 20-ый этаж.

– Сработала пожарная сигнализация, все стали выскакивать на улицу в чем есть. Я живу на среднем этаже, поэтому задымления особо не было, а вот тем, кто на верхних этажах, повезло меньше. Знаю, что людей эвакуировали. Главное, что все живы, здоровы, – поделилась одна из местных жительниц.

Как уверяют очевидцы, несколько пожарных машин проехали без проблем. Однако, когда техника стала прибавляться, пришлось разгонять авто, стоящие во дворе. Также очевидцы поделились, что специалистам пришлось расчищать дорогу от нависающих проводов, чтобы смогла проехать автолестница.

На место ЧП оперативно стянули пожарные подразделения. Фото: Александра Терехова.

Как рассказали «КП-Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, спасатели эвакуировали с верхних этажей шесть человек. Пожар удалось локализовать в 14:03, а полностью ликвидировать в 14:19. В тушении приняли участие 29 личного состава. По тревожному вызову на место приехали 12 единиц техники. Причины происшествия сейчас выясняются.