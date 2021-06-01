Во Владивостоке продолжают ремонтировать разбитые лестницы, в списке десятки адресов

Во Владивостоке ремонтируют лестницы, где это необходимо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке в разгаре строительный сезон. Рабочие комплексно ремонтируют дороги, дворы и благоустраивают территорию. Не обходятся без внимания и такие важные элементы комфортной городской среды, как лестницы, тротуары и виадуки. Строительство ведется под контролем специалистов мэрии города.

Совсем недавно новая лестница появилась рядом с домом №22 на улице Анны Щетининой во Владивостоке. Рабочие уже смонтировали лестничные марши и обустроили поручни. В планах подрядной организации уложить новый асфальт на подходе к лестнице.

– Ремонт лестницы сейчас ведется также на Адмирала Кузнецова, 88. Ранее работы были завершены на Хабаровской, 19, Тигровой, 26, Кипарисовой, 6, Аллилуева, 10, Крыгина, 28, Океанском проспекте, 98, Луговой, 65 и 69, проспекте Красного Знамени, 116 и Ладыгина, 4, –отметили специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Стоит отметить, что на этот год запланирован ремонт лестниц и по другим адресам. Так, специалистам предстоит привести в порядок конструкции на Нейбута, 27, Громова, 12, Анны Щетининой, 39, Адмирала Кузнецова, 52б, в районе проспекта Красного Знамени, 23, 102, 107 и 127. Помимо этого, ремонт ожидается на Светланской, 119б, Нерчинской, 27, Октябрьской, 16, Героев Варяга, 12, Шошина, 29, Енисейской, 6 и 17, Маковского, 41, в Камском переулке, 5. Мэрия уже заключила контракты на работы по этим адресам.

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