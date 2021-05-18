Комплексный ремонт ливневой канализации проводят во Владивостоке

Систему ливневой канализации приводят в порядок во Владивостоке. Фото: vlc.ru

На улицах Владивостока продолжается масштабный ремонт. Помимо укладки асфальта и обустройства пешеходных зон, рабочие чинят лестницы, подпорные стены, а также комплексно ремонтируют систему ливневой канализации.

Масштабный ремонт с прочисткой и промывкой ливневок проходит в двух районах Владивостока. В районе дома №24 на Ватутина подрядчикам предстоит восстановить два смотровых колодца, смонтировать 61 дождеприемный лоток, 18 метров дождеприемных камер и 80 метров водопропускных труб.

Не менее масштабная работа кипит и на Зои Космодемьянской, 7 – 9. Здесь специалисты уже уложили 70 метров перепускных труб, отремонтировали коллектор и смотровые колодцы. Впереди – облагораживание территории с укладкой нового асфальта.

Стоит отметить, что совсем недавно завершился ремонт и обустройство ливневой канализации Красного Знамени, 127 и в поселке КЭТ, 1 на острове Русский. Работу в этом году запланированы более чем по 20 адресам.

– Это сети на Гульбиновича, 8/2 – 19а, проспекте 100-летия Владивостока, 29а, Снеговой, 86 – 135, Военном Шоссе, 19, Народном проспекте, 20, Котельникова, 2 – 4, Шигино, 79, Сахалинской, 30, Монтажной, 13, Окатовой, 66, Приморской, 15, Зои Космодемьянской, 7, Калинина, 2, стр. 7, Ватутина, 12, Воронежской, 2, Луговой (от дома № 60 на Баляева мимо домов № 77, 75, 71 по Луговой и далее до пересечения с основной улицей Луговой) и других улицах города, – отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

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