Все идет по плану. До конца года завершат строительство дома на улице Глинки для расселения приморцев из аварийного жилья

Строители уже бетонируют фундамент, договоренности о подключении дома к инженерным сетям есть. Фото: Анастасия Котлярова/ Администрация Владивостока

Трехэтажный дом с детской площадкой и турниками прямо на крыше, рассчитанный на 26 квартир и предназначенный для переселенцев из бараков в Трудовом, возведут в живописном районе Седанки уже до конца года благодаря нацпроекту. Строители, по словам замглавы городской администрации Азата Ислаева, не отстают от запланированных темпов. 12 мая они еще вели земляные работы, а сейчас, уже бетонируют фундамент.

Проинспектировали ход строительства на улице Глинки на этот раз заместитель главы администрации столицы ДФО Азат Ислаев вместе с и.о. прокурора Владивостока Павлом Наливайко. До конца текущего года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» здесь появится многоквартирный дом, куда приморцы переедут из аварийных зданий на Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в поселке Трудовое. А две квартиры в новостройке городские власти отдадут детям-сиротам.

– Все работы выполняются по графику. Замечания оперативно устраняются, – сообщили специалисты дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

Сейчас полным ходом идут армирование и бетонирование фундамента. Уже заключены контракты на подключение дома к электричеству, водопроводу, отоплению и канализации.

Инспекцию на объекте провели замглавы Владивостока Азат Ислаев и и.о. прокурора города Павел Наливайко. Фото: Анастасия Котлярова/ Администрация Владивостока

Тем не менее, по итогам осмотра стройплощадки Азат Ислаев поручил усилить контроль за работами, чтобы не допустить отставания от графика.

Напомним, для расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года, власти приморской столицы планируют до 2023 года возвести еще четыре дома на улице Русской во Владивостоке.

Всего с 2013 по 2017 годы в рамках реализации прошлой программы по расселению во Владивостоке появились пять новостроек. Тогда 69 семей из 26 аварийных домов получили новые комфортные квартиры в многоэтажках на Порт-Артурской и Карла Маркса.

ПО ТЕМЕ

Из барака в новостройку. Дом для переселения людей из ветхого и аварийного жилья начали возводить во Владивостоке

Ленточку планируют перерезать уже в конце этого года (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14