Названы районы Приморья, которые зальет грозовыми ливнями 3-4 июня больше других

Грозовые ливни будут сопровождаться резким ветром. Фото: Евгения ГУСЕВА

Экстренное предупреждение выпустили сотрудники МЧС Приморья в связи с приближающимся циклоном. Ухудшение погоды, по данным регионального УГМС, ожидается 3-4 июня. Оно будет сопровождаться дождями, местами грозовыми ливнями с количеством осадков до 40 миллиметров, а также резким ветром до 18 метров в секунду. Специалисты предупреждают о том, что на реках края будут наблюдаться локальные дождевые паводки и подъем уровня воды до 70 сантиметров.

- В юго-восточных и западных районах (Артемовский, Владивостокский городские округа, Уссурийский городской округ, Надеждинский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Черниговский, Хасанский, Ханкайский, Дальнереченский, Красноармейский и Пожарский муниципальные районы) и восточных (Находкинский городской округ, Партизанский городской округ, Дальнегорский городской округ, Партизанский муниципальный район, Чугуевский муниципальный район, Лазовский муниципальный район, Ольгинский муниципальный район, Кавалеровский муниципальный район, Тернейский муниципальный район), прогнозируется выпадение осадков количеством 22-40 миллиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели предупреждают, что на отдельных участках ожидаются подтопления пониженных территорий. Резюмируя, можно сказать лишь одно – будет очень мокро.

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