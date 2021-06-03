Новый мэр Владивостока ответил, как будет проходить развитие спальных районов

Константин Шестаков отвечает на вопросы журналистов Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Прямо сейчас во Владивостоке проходит первая официальная встреча и.о. мэра Владивостока Константина Шестакова с журналистами. Первый вопрос, который задали новому градоначальнику, был посвящен развитию спальных районов дальневосточной столицы.

- Всю работу, которую мы будем вести, будет направлена максимально на все районы, которым требуются эти изменения. Мы для себя определили несколько ключевых направлений, по которым сформируем и программу социально-экономического развития. Все векторы работ у нас сосредоточены ровно по этим направлениям. Во-первых, это развитие человеческого капитала – важно, чтобы во Владивостоке каждый для себя мог найти направление для самореализации. Второе направление - это создание комфортной городской среды. Здесь мы говорим, в том числе, и о развитии спальных районов. Когда мы говорим о голосовании за те или иные скверы и парки, мне бы очень хотелось, чтобы горожане чуть более активно участвовали в этих конкурсных процедурах. Запрос ко всем нам. Нам нужно понять приоритеты населения. И нам, разумеется, нужно привлечь федеральное финансирование. Это можно сделать, показав активность муниципалитетов. Мы должны услышать жителей, - резюмировал Константин Шестаков.