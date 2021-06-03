"Пример полной безалаберности": новый градоначальник Шестаков знает, как повысить качество дорог во Владивостоке

По мнению Шестакова, нужно ставить адекватные техзадания подрядчикам. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

О своем видении решения одной из извечных проблем - качества дорог- высказался градоначальник на своей пресс-конференции.

Первым делом нужно проверить все дороги, у которых еще не закончился гарантийный срок, считает и.о. главы администрации города.

- Что должно быть сделано - безусловно, это адекватное техзадание. Например, возьмем Посьетскую - пример полной безалаберности. Сняли асфальтовый слой пешеходной части улицы, зная, что асфальтирование по ряду причин (нужно проложить коммуникации) пройдет не менее, чем через месяц. Зачем было снимать, если вы создаете для людей столько проблем? - возмутился Константин Шестаков.

Он также добавил, что профильное управление, ответственное за работы, первый сигнал от него уже получило.

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