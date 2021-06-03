Первые жертвы непогоды: массовые аварии заблокировали объездную трассу Владивостока

Серьезное ДТП на объездной трассе. Фото: www.instagram.com/dpscontrol_125rus.

Несколько подряд аварий разыгрались во Владивостоке в четверг, 3 июня. По сообщениям очевидцев, ДТП произошли при движении в направлении Седанки по объездной трассе. На данный момент количество участников происшествий уточняется.

Из-за тумана и дождя объездная трасса Седанка – Де-Фриз – Патрокл в очередной раз превратилась в полосу препятствий. Как отмечают свидетели, видимость на дороге с кучей затяжных поворотов практически нулевая.

По словам очевидцев, если ехать из города, случилось 8-9 столкновений. Местами перекрыты обе полосы. Точное число участников аварий на данный момент неизвестно. Также уточняется информация о пострадавших.

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