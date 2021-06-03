ГИБДД перекрыла объездную трассу Владивостока из-за массовых аварий и непогоды

Трассу перекрыли из-за непогоды. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке из-за сильного тумана и дождя в очередной раз произошли массовые ДТП на объездной трассе Седанка – Де-Фриз – Патрокл. Из-за плохой видимости сотрудники ГИБДД полностью перекрыли въезды на опасную извилистую дорогу.

Как сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, на участке автодороги поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл движение перекрыто для всех видов транспорта. Когда откроют проезд – зависит от погодных условий.

Полиция обращается к водителям с просьбой проявить максимальную осторожность в условиях непогоды. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение на 3 и 4 июня.

– В случае возникновения внештатных ситуаций и автоаварий сотрудники Госавтоинспекции Владивостока всегда окажут помощь участникам дорожного движения. Номера телефонов дежурной части полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Владивостоку: 8 (432) 249 09 21; 8 (423) 249 08 56 (круглосуточно), – прокомментировала пресс-служба ведомтсва.

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