Приморцы с детьми выбирают для прогулок Шамору, мыс Тобизина предпочитают гости региона

Мыс Тобизина попал в рейтинг популярных туристических мест. Фото: Милана СОКОЛ

Два популярных места Приморья — мыс Тобизина и пляж на Шаморе — «обзавелись» абсолютно разной аудиторией. По статистике, на Тобизина едет молодежь из Москвы и Хабаровска, на Шамору – местные жители с детьми. Такой аналитикой, полученной с помощью обезличенных больших данных, поделилась в своем Instagram-аккаунте руководитель филиала МТС в Приморье Евгения Сысоева.

Цифровой портрет туриста на Тобизина, в большинстве случаев выглядит так — девушка-автомобилистка (более 60%), жительница Хабаровского края (56%), возраст — от 18 до 34 лет, ведeт здоровый образ жизни и зарабатывающая от 70 тысяч рублей.

Также здесь часто можно встретить жителей Москва, Московской области, Санкт-Петербурга и Амурской области. Шамору предпочитают в основном местные жители (80% — из Приморья). На втором месте среди посетителей — гости из Хабаровска. При этом, песчаный пляж больше привлекает семейную аудиторию — 60% семьи с детьми, а средний возраст посетителей — около 35 лет. «Данные получены с помощью геоаналитики. Технология позволяет увидеть, как передвигаются люди внутри города или края, из каких районов чаще всего приезжают во Владивосток, доезжают они до центра или рассредоточиваются по городу. Эти данные нам помогают прогнозировать рост интернет-трафика в популярных туристических локациях и заранее готовить сеть к наплыву отдыхающих - строить новые базовые станции стандарта LTE даже в самых труднодоступных и «диких» местах, повышать скорость интернета и расширять покрытие сети. Также полученные данные помогают правительству региона в планировании и развитии комфортной туристической инфраструктуры», — отметила Евгения Сысоева.