Образцовых мало. Во Владивостоке администрация устроила рейд по шиномонтажкам

Во Владивостоке проверяют шиномонтажные станции. Фото: vlc.ru

Специалисты административно-территориальных управлений всех районов Владивостока продолжают проводить разъяснительную работу с владельцами шиномантажных мастерских. В этот раз рейд прошел в Ленинском районе города и его итоги оказались неутешительными. Многие предприниматели не соблюдают санитарный порядок и игнорируют заключение договоров на вывоз и утилизацию старых отработанных автопокрышек.

В Ленинском районе приморской столицы проверяющие посетили шиномонтажки на улицах Шепеткова, Адмирала Кузнецова и Нейбута. Из всех точек, образцово-показательной оказалась только одна. Предприниматель предоставил специалистам не только сам договор на утилизацию отработанных шин, но и квитанции об оплате, подтверждающие вывоз. Территории мастерской также не вызвала нареканий во время проверки.

Противоположная картина сложилась на Шепеткова. Территория шиномонтажки превратилась в свалку для отработанных колес. Примечательно, что проверить наличие договоры специалистам не удалось, так как дверь мастерской оказалось закрыта. По итогам рейда сотрудники административно-территориального управления направят владельцу определение для составления административного протокола.

Далеко не все предприниматели правильно утилизируют старые шины. Фото: vlc.ru

– Шиномонтажные мастерские регулярно проверяются специалистами мэрии. Мы обращаем внимание на санитарное состояние прилегающих территорий, а также проверяем договоры на вывоз и утилизацию шин. Кроме этого, ведем с предпринимателями разъяснительную работу, объясняем порядок утилизации. В случае выявления нарушений привлекаем к ответственности», – прокомментировали специалисты мэрии.

Стоит отметить, что сотрудники МБУ «Содержание городских территорий» ежедневно собирают автопокрышки по всему городу. Старые шины собирают не только от контейнерных площадок, но и с обочин, клумб и других точек.

Напомним, администрация Владивостока заключила дополнительный договор со специализированной компанией на вывоз еще почти 12 тысяч автопокрышек. Всего же с начала года с улиц города собрано и передано на утилизацию уже более 22 000 шин.

ПО ТЕМЕ

Вторая жизнь старых шин: 22 тысячи покрышек из Владивостока стали покрытием для детских площадок

Ни на день не прекращаются сбор и утилизация выброшенных на улицах приморской столицы шин (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14