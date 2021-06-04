Спортзалы, бассейн и кинотеатр: во Владивостоке появится новая школа на 1275 мест

Задача подрядчика – построить лучшую школу на Дальнем Востоке. Фото: Анастасия Котлярова \ vlc.ru

С 1 июня в районе улицы Басаргина, 2 работает строительная техника. Пока подрядчик на участке ведет лишь подготовительные работы, но уже совсем скоро здесь закипит большая стройка. Сроки реализации проекта жесткие, сдать в эксплуатацию новое здание должны к концу 2022 года.

Согласно проекту современная школа рассчитана на 1275 мест. Помимо классов в учебном заведении разместятся два спортзала, бассейн, современная библиотека и кинотеатр. Еще одна особенность будущей школы – эксплуатируемая кровля.

«Мы поставили перед собой задачу – построить лучшую школу на Дальнем Востоке. Проект приоритетный, поэтому будем уделять ему самое пристальное внимание», – отметил и.о. главы Владивостока Константин Шестаков.

Проект школы разработан с учетом видовых характеристик участка и его рельефа. По словам специалистов, данное решение позволяет минимизировать перемещение земляных масс и сократить время подготовки участка к строительству.

Также в микрорайоне Патрокл с опережением графика продолжается строительство второго детского сада. Он рассчитан на 240 мест. Здесь уже завершились фасадные работы и прокладка внутренних инженерных сетей. Ведется внутренняя отделка помещений. Ввести эксплуатацию объект планируют в ноябре этого года.

Кстати

Подрядчик уже завершил строительство нового детского сада на улице Сочинской и сдал объект раньше срока. В каждой группе для малышей предусмотрены игровые комнаты и спальни, буфеты, раздевалки, туалеты. Также в здании обустроены музыкальный и спортивный залы, оборудовали пищеблок и все необходимые технические помещения. Уже этим летом он будет готов принять 240 ребят, в том числе и в три ясельные группы.

А в это время

Администрация Владивостока расторгнет контракт с компанией «СКФ «Горстрой», ведущей строительство детского сада на улице Крыгина. Об этом сообщил и. о. главы Владивостока Константин Шестаков, который посетил строящийся объект.

Подрядчик не справился с постройкой детского сада. Администрация города выберет новую организацию, чтобы успеть закончить проект вовремя. Фото: Анастасия Котлярова \ vlc.ru

«Такое решение принято по итогам мониторинга строительных работ и анализа фактического исполнения контракта. Мы понимаем, что подрядная организация не сможет выполнить поставленную задачу и завершить строительство детского сада в установленные сроки. В течение ближайших недель будет объявлен аукцион на достройку этого дошкольного учреждения», – пояснил и. о. главы Владивостока.

Константин Шестаков также заявил, что при смене строительной компании сроки сдачи объекта в эксплуатацию не будут затягиваться. Это требование будет прописано в условии нового аукциона.

«Основным условием конкурсных процедур будет ввод объекта в эксплуатацию до ноября текущего года. Уверен, что контракт позволит добросовестному подрядчику реализовать поставленные задачи», – подчеркнул Константин Шестаков.

Напомним, что трехэтажный детский сад на улице Крыгина рассчитан на 120 малышей, в том числе планируется размещение здесь ясельной группы. Кроме групповых помещений в новом саду должны появиться оборудованный пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы.

До начала стройки муниципальный земельный участок на Крыгина, 84, был очищен от 300 контейнеров, будок охраны и других объектов. Их демонтировали городские службы и сами собственники.