«Камни цвета моря» появились на Набережной во Владивостоке

Детки попробовали себя в необычном творчестве. Фото: предоставлено организаторами

Нарисовать картины на камнях, создав из них произведение искусства – идея руководителя федерального проекта «Историческая память» Анны Алеко.

- На создание мероприятия меня вдохновил Дом культуры Партизанского района, где проходила выставка рисунков на камнях. Тогда и появилась идея организовать подобное событие во Владивостоке, ведь совместное творчество очень сближает, а дети смогут перенести свой полёт фантазии на камни самых разных форм и размеров, - поделилась Анна Николаевна Алеко.

Сотрудники фонда «Сохрани Жизнь» поддержали эту идею, потому что такие мероприятия объединяют людей и дают возможность рассказать о детях всему городу, привлечь внимание общественности к оказанию помощи.

По словам Яны Байгот, президента благотворительного фонда «Сохрани жизнь», поддерживая акцию «Камень цвета моря», дети не только пробуют себя в творчестве, но и дают надежду другим, что все обязательно будет хорошо.

Каждый камень - практически произведение искусства, если знать, как его правильно оформить, в этом маленьким художникам помогли сотрудники и волонтеры Государственной приморской картинной галереи.

Какая картина появится «в камне» - зависит от фантазии ребенка, главное, чтобы в нем была морская тематика, ведь море – это большой, загадочный и волшебный мир с морскими пейзажами, это - дом для морских животных, рыб, растений, это - сила шторма и красота штиля, а еще море - это корабли и острова, рассветы и закаты, и даже айсберги.

Только посмотрите, как здорово получилось. Фото: Предоставлено организаторами

Алина Протас из Находки поделилась впечатлениями: «Мероприятие очень понравилось, было интересно первый раз рисовать на камнях. Я решила изобразить остров с пальмой посреди моря, потому что морская тематика соответствует нашему городу».

Лучшие работы станут лотами на благотворительном аукционе, который через две недели проведет фонд. Перед фондом стоит задача собрать 2 миллиона рублей на покупку дорогостоящего лекарства «Космеген», необходимого для проведения сеансов полихимиотерапии.

Минкина Людмила Михайловна, руководитель детского краевого окногематологического центра, считает, что главная цель на сегодня-видеть улыбки на лицах детей и помогать им быть счастливыми.

- Море - это те, кто влюблен в этот город, в этот край и в эту жизнь. Сегодня каждый ребенок рисует свою мечту, передавая оттенками голубых цветов красоту моря. Важно то, как горят искорки в их глазах, пока они держат в руках кисточки, - комментирует Людмила Минкина.

Все рисунки - плоды фантазий художников. Фото: предоставлено организаторами

Стоит, отметить, важную миссию партнеров этой акции, генеральный спонсор - санаторий «Сахарный ключ» предоставил для детей из фонда «Сохрани жизнь» три путевки на летнюю смену, директор санатория Изабелла Муравьева. Новосибирская фабрика мороженного «Гроспирон» порадовала участников акции сладким лакомством, менеджер по рекламе и продвижению в сетевом ритейле Берсенева Екатерина. Чистой «Колодезной» водой обеспечила производственная компания «Дунай», генеральный директор Расим Казымов. Информационным партнером стало издание «Комсомольская правда-Владивосток», директор филиала Татьяна Клановец.

«Красочное» мероприятие, в честь которого во Владивостоке выглянуло солнце, подарило детям и их родителям много ярких впечатлений.

Акция завершилась общим селфи, в продолжении праздника всех делающих пригласили продолжить день вместе с летним танцевальным проектом Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла - «Уроки в парках по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги».