«Ревела от счастья»: история женщины-астматика, лишившаяся всех лекарств во Владивостоке, получила чудесное продолжение

Новость крайне вдохновила приморцев. Фото: instagram/dpskontrol_125rus

Несколько дней назад на просторах интернета появилось сообщение от девушки, которая рассказала о том, в какой неприятной ситуации оказалась ее мама. Женщина-астматик и диабетик. На набережной возле ресторана «Пятый океан» ее обокрали. Она лишилась не только телефона, паспорта и сумочки, но и всех лекарств. Отчаявшаяся дочь в надежде на совесть, обратилась к землякам с просьбой вернуть сумку. И какого же было удивление, когда сумка вернулась со всем ее содержимым.

- Нашли сумку мамы со всеми документами, на Песчаном. Сегодня вышли на меня, честно, ревела от счастья. Горжусь своими земляками! Спасибо вам огромное, - пишет дальневосточница в сети.

Новость, разумеется, вызвала бум в сети. Многие были очень впечатлены тем, насколько отзывчивые люди живут во Владивостоке. История оказалась с чудесным финалом. Даже послевкусие после нее очень светлое.

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