В Сети появилось видео с места трагедии в бывшем вытрезвителе во Владивостоке, где погиб ребенок

Фото: instagram/recommendation_vl.

Момент ЧП, произошедшего еще в субботу во Владивостоке, попал на камеру мобильного телефона одного из товарищей погибшего. В заброшенном здании, где когда-то располагался вытрезвитель, рухнуло бетонное перекрытие. Под завалами оказался 14-летний подросток.

Ребята, казалось бы, весело проводили время, исследуя руины. Кто-то даже снимал на телефон своеобразную экскурсию по мрачному месту. В какой-то момент один из подростков начинает ударять тяжелым предметом по бетонной конструкции. Та не выдерживает сильных натиска подростка и рушится, а вслед за ней падает и бетонное перекрытие здания.

Парень не успел отбежать, и его накрыло обломками здания. Все это попало на камеру мобильного телефона его товарища.

Сначала ребята даже и не поняли, что произошло. Они радостно кричали и смеялись, в то время, как их сверстник оказался заживо погребен под обломками бывшего вытрезвителя. Мальчику было всего 14 лет.

В региональном СК корреспонденту «КП-Владивосток» информацию о смерти несовершеннолетнего подтвердили и сообщили о том, что возбудили уголовное дело.

Вместе с тем, «Комсомолка» приносит свои соболезнования родителям и близким погибшего ребенка.

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