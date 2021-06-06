Ремонт дороги в районе Седанки осложнил движение в сторону Владивостока

Фото: instagram.com/dps_vl.

Воскресным днем для отдыхающих, которые уехали из Владивостока еще в пятницу, возвращение домой превратилось в настоящую пытку. Ремонтные работы в районе Седанки сильно затруднили движение в сторону города. Фотографии заторов уже появились в социальных сетях.

Так, автомобилисты сообщают, что из-за ремонта на Седанке движение в этом районе крайне медленное. К слову, в пятницу дорожные работы производились, наоборот, на выезде из города, что тогда тоже создало проблемы.

- Как назло в пятницу делали из города, а в воскресенье - в город, - пишет разгневанный автолюбитель.

В субботу пробка собралась из-за шаткой конструкции, которую порывом ветра вынесло на трассу. Серьезно пострадал автомобиль, водитель которого направлялся во Владивосток. Металлическая конструкция насквозь прошла через транспорт.

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