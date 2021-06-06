Плюс 52. Обновленные данные по коронавирусу в Приморье

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Приморском крае 52 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно оперативным данным на воскресенье, 6 июня, сейчас в Приморье около двух тысяч людей, болеющих коронавирусом. За весь период властвования пандемии в мире в крае заболели 44 668 человек, 736 из них справиться с недугом не удалось – пациенты умерли.

В регионе сделали 160 763 прививок. Кстати, ранее «Комсомолка» сообщала, что теперь получить вакцину можно будет и в общественных местах. В торговых центрах установят мобильные пункты. Это сделано для того, чтобы работающим слоям населения было удобнее получить прививку, не посещая при этом лечебные учреждения.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра

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