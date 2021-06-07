Эффективно ли борются с детской безнадзорностью в Приморье, решила проверить прокуратура только после трагедии в заброшке

Бетонная плита придавила ребенка во Владивостоке, а попасть в заброшенное здание мог любой желающий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура организовала проверку из-за обрушения стены на 14-летнего ребенка в заброшенном здании. Случилась трагедия в неиспользуемом и не огороженном должным образом вытрезвителе на улице Зои Космодемьянской. Уголовное дело СК по статье халатность уже возбудил, теперь оно будет на контроле у прокуратуры.

Место происшествия лично посетили и.о. прокурора Владивостока Павел Наливайко и и.о. прокурора Первомайского района Илья Горгаев. Специалисты установят все обстоятельства трагедии и в соответствии с законодательством оценят тот факт, что доступ к опасному разрушающемуся зданию был свободен для всех.

Следственный отдел по Первомайскому району Владивостока СУ СК России по Приморскому краю уже возбудил в отношении владельца опасного объекта уголовное дело по статье халатность, повлекшая смерть человека. Однако максимальное наказание, которое грозит нерадивому собственнику - 5 лет тюрьмы и временный запрет на занятие определенной деятельностью.

Прокуратура сообщает, что взяла ход и результаты расследования на контроль.Также правоохранители проверят, насколько эффективны меры соцслужб по профилактике безнадзорности и преступлений среди детей и подростков.

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