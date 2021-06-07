Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию имени Васяновича

Фото: предоставлено «Восточным Портом»

Лучшим 27 старшеклассникам средних школ Врангеля, которые добились успехов в учебе, спорте и общественной жизни по итогам 2020/21 учебного года, в торжественной обстановке вручили специальную ученическую стипендию имени Виктора Андреевича Васяновича – первого начальника «Восточного Порта», под непосредственным руководством которого шло становление предприятия, строился поселок Врангель.

– Сегодня Фонд впервые вручает стипендию имени Виктора Васяновича по завершению учебного года – и это совершенно иные чувства, совсем другие эмоции, потому что среди стипендиатов мы видим выпускников, которые со дня на день покинут родные школы и отправятся покорять новые для себя высоты в «большой взрослой жизни», – обратился к участникам мероприятия вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. – Ребята, со многими из вас мы трудились на субботниках, принимали участие в «зеленых посадках», вместе создавали волонтерское движение во Врангеле. Спасибо вам за то, что вместе с Фондом делали для людей одно большое, нужное и доброе дело!

Фото: предоставлено «Восточным Портом»

Вице-президента Фонда поддержал первый замглавы администрации Находкинского городского округа Герман Краснощеков, который выразил пожелание, чтобы нынешние достижения учеников оказались в полной мере применимы в их дальнейшей жизни. «После того, как вы окончите обучение в школах, а затем и вузах, просим вас вернуться в родной поселок, который мы с помощью таких предприятий, как «Восточный Порт», сделаем лучше и красивее», – подчеркнул первый вице-мэр.

Фото: предоставлено «Восточным Портом»

Именная стипендия для учащихся с активной жизненной позицией была учреждена Фондом «Восточный Порт» два года назад с целью поощрить ребят за успехи и вдохновить на новые достижения, помочь подросткам стать настоящими лидерами в обществе, способными уже сейчас вносить вклад в развитие родного поселка вместе со взрослыми. Стоит отметить, что многие из учеников, собравшихся сегодня в конференц-зале «Восточного Порта», своим трудом, своими успехами добились получения именной стипендии уже в третий раз подряд и не намерены останавливаться на достигнутом.

Фото: предоставлено «Восточным Портом»

Номинанты ученической стипендии им. В.А. Васяновича

(2020/2021 учебный год):

МАОУ «СОШ №18» НГО

I степень

Цараева Алина Дмитриевна, ученица 8 класса

Гаджиадамова Амина Абуталибовна, ученица 8 класса

Степанова Анастасия Дмитриевна, ученица 9 класса

II степень

Цай Екатерина Евгеньевна, ученица 8 класса

Шпаковская Диана Евгеньевна, ученица 11 класса

Лопатненко Алина Алексеевна, ученица 11 класса

III степень

Фешина Беатриса Дмитриевна, ученица 9 класса

Зуева Екатерина Александровна, ученица 11 класса

Гриценко Илья Николаевич, ученик 11 класса

МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО

I степень

Альмакеев Илья Олегович, ученик 8 класса

Абдурахимов Эхежон Эхсонжонович, ученик 9 класса

Пожидаев Владимир Алексеевич, ученик 10 класса

II степень

Синельникова Елизавета Дмитриевна, ученица 8 класса

Малакович Марина Степановна, ученица 9 класса

Стихина Анна Денисовна, ученица 10 класса

III степень

Кострова Ксения Михайловна, ученица 9 класса

Филиппова Светлана Алексеевна, ученица 9 класса

Ворошилова Ирина Ростиславовна, ученица 10 класса

МАОУ «СОШ № 20» НГО

I степень

Тюрина Валерия Владимировна ученица 10 класса

Журавлева Вероника Александровна, ученица 10 класса

Селиверстова Виолетта Валерьевна, ученица 11 класса

II степень

Петрова Анастасия Владимировна, ученица 11 класса

Филиппова Кристина Владимировна, ученица 11 класса

Алексеева Виктория Дмитриевна, ученица 11 класса

III степень

Архипов Никита Андреевич, ученик 10 класса

Шишмарев Максим Евгеньевич, ученица 11 класса

Ванцкус Анжелика Александровна, ученик 11 класса.