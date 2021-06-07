Новый асфальт, спортивные и детские площадки появятся во Владивостоке по программе «1000 дворов»

Новые детские площадки построят во дворах Владивостока. Фото: Андрей АБРАМОВ

Во Владивостоке продолжается комплексный ремонт на придомовых территориях по программе «1000 дворов», которая так полюбилась горожанам. Только за последние два года благодаря продуктивному диалогу между администрацией города, управляющими компаниями и жителями города, удалось отремонтировать 547 дворовых территорий. Сейчас активные работы ведутся по 33 адресам.

Программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» больше известная как «1000 дворов» позволяет местным жителям выбрать, какие именно работы будут произведены у них. Сейчас в 25 дворах города рабочие готовят основание под асфальт, на шести территориях специалисты приступили к установке детских площадок, еще по двум адресам монтируются спортивные комплексы.

– Так, работы по укладке асфальта ведутся на Иртышской, 42, Калинина, 279а, Рылеева, 8, проспекте 100-лет Владивостоку, 159 Б, ул. Гамарника, 22, Калинина, 57, Сафонова, 6 и Борисенко, 104 и других. А на ул. Шошина, 17 А, Окатовой, 11 и Лермонтова, 77 устанавливают детские городки, – прокомментировали в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, всего в этом году новый вид обретут 47 дворов. Прием заявок на участие в популярной программе завершился в конце мая. Однако не стоит расстраиваться, по сообщению специалистов городского управления содержания жилого фонда, программа продолжит свою работу и в 2022 году. Так что желающие еще смогут поучаствовать.

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