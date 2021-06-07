Где отдыхают жители Владивостока: Русский остров, «дачные» пригороды и Ботанический сад

Где отдыхают приморцы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самой популярной локацией во Владивостоке и его предместьях в мае стал остров Русский. Результатами рейтинга, созданного на основе анализа мобильного трафика, поделилась на своей личной странице в Инстаграм руководитель МТС в Приморье Евгения Сысоева.

Майские выходные на острове Русском — выбор каждого четвёртого жителя Владивостока. Многочисленные живописные бухты и пляжи, объекты Владивостокской крепости, Океанариум, Университетская набережная ДВФУ, мыс Тобизина — предпочтения по конкретным локациям разделились.

На втором месте в рейтинге — «дачный» пригород Владивостока, Кипарисово и Соловей ключ. В теплые весенние выходные сюда приехал каждый шестой житель города, а объем мобильного трафика вырос вдвое по сравнению с будними днями.

На третьем месте среди самых посещаемых - парк им. Сергея Лазо на Санаторной и Ботанический сад. На четвёртом месте — Шамора. Креативный арт-парк «Штыковские пруды» замкнул ТОП-5 рейтинга.

«Этот май подарил Владивостоку много теплых погожих выходных, что отразилось на досуге горожан – более 50% абонентов МТС предпочли активный отдых на даче или у моря. Даже на природе люди редко отказываются от гаджетов — ежегодно мы фиксируем рост мобильного интернет-трафика в местах отдыха на 30%. Поэтому наши инженеры в режиме онлайн следят за состоянием сети и оперативно улучшают качество связи. Самая большая сеть базовых станций стандарта LTE позволяет нашим абонентам быть всегда «на связи» и комфортно пользоваться современными интернет-сервисами, в том числе, соцсетями, онлайн-кинотеатрами и электронными библиотеками на даче, у моря или в популярном месте отдыха», — Евгения Сысоева.